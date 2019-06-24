Edirne'de FETÖ soruşturmasında 2 avukat gözaltında
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EDİRNE'de Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında avukatlar S.Ö. ile F.S., polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:56 Kaynak: DHA
EDİRNE'de Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında avukatlar S.Ö. ile F.S., polis tarafından gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Barosu
'na kayıtlı oldukları öğrenilen avukatlar S.Ö. ile F.S., hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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