Son Dakika Haberleri: Edirne'de FETÖ soruşturmasında 2 avukat gözaltında
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Edirne'de FETÖ soruşturmasında 2 avukat gözaltında

29 dakika önce

EDİRNE'de Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında avukatlar S.Ö. ile F.S., polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne'de FETÖ soruşturmasında 2 avukat gözaltında, System.String[]
EDİRNE'de Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında avukatlar S.Ö. ile F.S., polis tarafından gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Barosu'na kayıtlı oldukları öğrenilen avukatlar S.Ö. ile F.S., hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


 


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:56 Kaynak: DHA
Edirne, Güncel
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