Edirne'de FETÖ şüphelisi 22 kişiye yakalama kararı - Son Dakika

Edirne'de FETÖ şüphelisi 22 kişiye yakalama kararı

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, şüphelilere yönelik 12 ilde operasyon başlattı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında meslekten ihraç edilen askeri personel, akademisyen, avukat, görevde bulunan doktorların da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne, İstanbul, Ankara, Adana, Karabük, Rize, Uşak, Tokat, Kahramanmaraş, Samsun, Kırıkkale ve Kütahya'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.



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