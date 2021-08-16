Edirne'de FETÖ şüphelisi 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Havsa ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları iddia edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 7 kişi yakalandı.

İddialara göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesinde bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından otomobilde bulunan kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde şahısların FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürülen FETÖ şüphelisi 7 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE