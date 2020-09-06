Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat F.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli F.E, emniyete götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 15:55 - Kaynak: AA
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