Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında aranan vergi müfettişi gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanması"nın deşifresine yönelik soruşturmada vergi müfettişi K.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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