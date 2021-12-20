Edirne'de FETÖ şüphelisi vergi müfettişi gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında vergi müfettişi gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem KPSS çalışma evi ve memur yapılanması"nın deşifresine yönelik soruşturmada, vergi müfettişi Ş.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için emniyete getirildi.
Kaynak: AA
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