Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken aynı araçta yakalandı - Son Dakika

Edirne'de terör örgütleri FETÖ ve PKK şüphelilerinin de aralarında olduğu 5 kişi, Yunanistan'a kaçarken aynı araçta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Gazimihal Camisi yakınlarında R.H'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolü sonrası sürücü R.H ile araçta bulunan A.G, Y.G, M.K. ve V.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.G. ve V.K'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan açık dosyalarının bulunduğu, M.K'nin ise PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alındı.