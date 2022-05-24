Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonrası, Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, 15'i FETÖ, 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 17 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.
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