Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

24.05.2022 10:32
Edirne'de FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonrası, Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, 15'i FETÖ, 2'si terör örgütü PKK şüphelisi 17 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları öğrenildi.

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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Kaynak: AA

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Edirne, PKK, Güncel, Son Dakika

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