Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı - Son Dakika
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Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı

26.05.2022 11:51

Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü ve polis arasında yaşanan kovalamaca, film sahnelerini aratmadı.

Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı

EDİRNE - Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü ve polis arasında yaşanan kovalamaca, film sahnelerini aratmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne'de Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin şüphelendikleri otomobilli durdurmak istedi. Sürücü bütün ikazlara rağmen son sürat yolda seyrederek kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin ve şüpheli kovalamaca anı ise film sahnelerini aratmadı.

Polisin dur ihtarına uymayan 39 LJ 100 plakalı otomobilin sürücüsü Çağatay Ergül kısa süren kovalamaca sonrasında Trakya Üniversitesi mevkiinde özel harekat, Yunus ve asayiş polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilde bulunan 2 kişinin alkolü olduğu belirlendi. Polisten kaçmaya çalışan Ergül'ün 200 promil alkolü olduğu tespit edildi. Sürücüye cezai işlem uygulanırken ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı
Polis şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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