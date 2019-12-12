Edirne'de firari hükümlünün yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de firari hükümlünün yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Edirne'de firari hükümlünün yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı, operasyon anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edirne'de firari hükümlünün yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Edirne'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı, operasyon anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve çeşitli suçlardan aranan Y.D'nin Tekirdağ'dan kente geldiğini tespit etti.

Polis ekipleri, sosyal medya üzerinden arkadaş olma bahanesiyle irtibat kurdukları firari hükümlüyle buluşma ayarladı.

Y.D, belirtilen adrese geldiğinde polis ekiplerince yakalandı.

Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıyan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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