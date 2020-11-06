Edirne'de firari zanlı uyuşturucunun etkisiyle fenalaşınca yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hakkında arama kaydı bulunan zanlı kullandığı uyuşturucunun etkisiyle yol kenarında fenalaşınca yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin fenalaştığını gördü.
Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişiye müdahale etti.
Ekipler, yerde yatan kişinin, hakkında arama kaydı bulunan E.K. olduğunu belirledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Kaynak: AA
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