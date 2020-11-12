Edirne'de fırıncılar ekmek zammını savundu - Son Dakika

Edirne'de fırıncılar ekmek zammını savundu

12.11.2020 23:02
Edirne'de fırıncılar ekmek zammını savundu, System.String[]

Edirne'de bazı fırıncıların resmi karar olmadığı halde ekmeğin gramını 200 grama düşürüp fiyatını 2 liraya yükselmesiyle uyarılar peş peşe gelirken, fırıncılar "Ya zam yapacağız ya da iş yerlerimizi kapatacağız" açıklamasında bulundu.

Edirne'de bazı fırıncıların resmi karar olmadığı halde ekmeğin gramını 200 grama düşürüp fiyatını 2 liraya yükselmesiyle uyarılar peş peşe gelirken, fırıncılar "Ya zam yapacağız ya da iş yerlerimizi kapatacağız" açıklamasında bulundu.

Edirne ve ilçelerinde bazı fırıncılar 210 gramı 1 lira 50 kuruşa satılan ekmeği 200 grama düşürüp 50 kuruş zamla 2 liradan satmaya başladı. Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, alınan zam kararının hukuki olmadığını, fiyat tarifesinin esnaf tarafından kendi kafalarına göre belirlendiğini ve 2 liradan ekmek satan fırınların suç işlediğini açıkladı.

10 bin ila 100 bin lira arasında para cezası uygulanabilecek

Edirne genelinde zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirip fırınlara tutanak tutmaya başlandı. Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, yasal olmadığı halde zam yapan fırınlara 10 bin ila 100 bin lira arasında para cezası uygulanabileceğini söyledi.

Fırıncılardan maliyet açıklaması

Uzunköprü'de bir araya gelen fırıncılar da açıklamada bulundu. 5 Mart 2019 tarihinden itibaren 210 gram ekmeği 1 lira 50 kuruşa sattıklarını ifade eden fırıncılar, 8 ay önce bir çuval unu 90 liraya aldıklarını ancak geçen hafta itibarıyla unun çuvalını 150 liradan almaya başladıklarını söylediler. 8 ay önce bir koli mayayı 55 liradan aldıklarını bugün ise mayanın 95 lira olduğunu belirten fırıncılar, 1 ton odunun 320 liradan 600 liraya yükseldiğini açıkladılar. Elektrik ve işçi maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirten fırıncılar, ekmeğe zam yapmaya mecbur olduklarını vurguladılar. - EDİRNE

Edirne'de fırıncılar ekmek zammını savundu

Para Cezası, Ticaret, Edirne, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Edirne'de fırıncılar ekmek zammını savundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın suskun forveti Aboubakar, milli maçta 2 gol attı Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası'na katılacak Erdoğan'dan ASELSAN açılışına damga vuran espri! Herkes önce çok şaşırdı sonra güldü Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ziya Akelli hayatını kaybetti Şarkıcı Gülşen bikini üstüyle ayna pozu paylaştı, beğeniler yağmur oldu yağdı Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Mike Tyson, yıllar sonra itiraf etti: Doping testlerinden kurtulmak için plastik cinsel organ kullandım Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti
Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, Ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Koronadan kaçış yok" deyip kritik 8 maddeyi sıraladı         
22:52
Beğenilen liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı Beğenilen liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı         
22:29
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Polis kılığına giren silahlı soyguncular, kulüp başkanını darp edip eşyalarını çaldılar Polis kılığına giren silahlı soyguncular, kulüp başkanını darp edip eşyalarını çaldılar         
21:41
Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti Brezilya'da belediye başkan adayı video konferans sırasında hayatını kaybetti         
20:54
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama Mart'ta         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 88 kişi vefat etti, 2841 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye çağ atlatacak 3 yeni müjdeyi verdi         
18:48
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi 10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör örgütü PKK lehine slogan atan çalışan, işverenden tekme tokat dayak yedi         
17:11
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir         
15:27
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 23:12:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de fırıncılar ekmek zammını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei