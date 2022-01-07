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Edirne'de firma adına düzenledikleri sahte çeklerle alışveriş yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de firma adına düzenledikleri sahte çeklerle alışveriş yapan 2 zanlı tutuklandı

07.01.2022 14:57
Edirne'de firma adına düzenledikleri sahte çeklerle alışveriş yapan 2 zanlı tutuklandı

Edirne'de inşaat firması adına düzenledikleri sahte çeklerle alışveriş yapan iki şüpheli tutuklandı.

Edirne'de inşaat firması adına düzenledikleri sahte çeklerle alışveriş yapan iki şüpheli tutuklandı.

Farklı tarihlerde inşaat şirketine ait çeklerle çok sayıda firmadan alışveriş yapıldı.

Firma sahiplerinin ödenmeyen alacaklarını istemek üzere inşaat şirketinin yetkilileriyle görüşmesi sonucu çeklerin sahte olduğu anlaşıldı.

Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları inceleme ve araştırmada sahte çekleri kullananların K.D. ve Ö.V. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Münir Karaloğlu, alışveriş, İnşaat, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de firma adına düzenledikleri sahte çeklerle alışveriş yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de firma adına düzenledikleri sahte çeklerle alışveriş yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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