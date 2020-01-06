Edirne'de fırtına ağaç devirdi - Son Dakika

Edirne'de fırtına ağaç devirdi(2)

ENEZ'DE CAMİ MİNARESİ YIKILDI

Trakya'yı etkisi altına alan fırtına bölgede yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş Köyü'nde tarihi caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Öğleden sonra 15.00 sularında şiddetli rüzgara dayanamayan minare yıkılıp, köy girişini kapadı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda köylüler yolu tekrar trafiğe açmak için yoğun çaba sarfetti. Komşu köy Küçükevren'den getirtilen kepçe yardımıyla minarenin kalıntılarının kaldırıldığı yol, çalışmalardan sonra yeniden trafiğe açıldı.

HALI SAHANIN KAPLAMASI ZARAR GÖRDÜ

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Yeni Mahalle'de bulunan halı sahayı kaplayan naylon brandalar da büyük çapta hasar oluştu. Fırtına ve oluşan zarar nedeniyle halı saha maçları iptal edildi. Fırtına şehir merkezinde de etkisini sürdürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle çatılardan kopan malzemeler yollara savruldu. Düşmek üzere olan bir market tabelası ise Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sökülerek, indirildi.