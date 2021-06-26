Edirne'de şiddetli fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika

EDİRNE'de etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Trakya'da görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşların, ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ile hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Edirne'de kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu. Saat 10.00 sıralarında havanın aniden kararmasıyla birlikte çıkan fırtına, kuvvetli yağışla birlikte etkili oldu. Fırtına, Bosnaköy yolunda dev ağaçları kökünden söktü. Yola ve bir araç üzerine devrilen fırtına nedeniyle Bosnaköy yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Fırtınanın etkili olduğu Karaağaç Mahallesi'nde de bir aydınlatma direği devrildi. Fırtına Selimiye Camisi altında bulunan Yediyol bölgesinde de etkili oldu. Burada devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Fırtınada şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı kentte, belediye ekipleri gelen ihbarları değerlendirip devrilen ağaçları kaldırdı.'HAVA BİRDEN KARARDI, ÇOK KORKTUK'Fırtınanın etkili olduğu Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Erdin Kokaralp, havanın birden kararmasıyla fırtınanın etkili olduğunu, üzerine ağaç devrilmesinde kıl payı kurtulduğunu söyledi. Kokaralp, "Hava çok güzeldi, eşimle birlikte bahçeye gidecektik hava birden karardı ve fırtına çıktı. Kafelerde sandalyeler havalarda uçtu, bu sırada hemen yakınımda ağaç devrildi. Kıl payı kurtulduk. Çok korktuk" dedi.Ertuğrul Denizli ise, "Bahçede çalışıyordum bir anda hava karardı ve ben dedim ki, bu bir felaket. Ardından aniden fırtına çıktı ve kasırga değildi hortum gibi bir şeydi. Çok etkili oldu, bu yaşımda böyle fırtına göremedim" diye konuştu.Karaağaç Mahallesi'nde çıkan fırtınada park ettiği aracının üzerine ağaç devrilen Ali Süzen de, "Ben balık tutmaya gitmiştim. Aracımı burada bırakıp gittim ve hava birden karardı ve fırtına çıktı" ifadelerini kullandı.FIRTINA KEŞAN'DA DA ETKİLİ OLDU

Fırtına, Edirne'nin Keşan ilçesinde de etkili oldu. Aniden çıkan fırtına pazarcı tezgahlarını devirdi, brandaları yırttı. Pazarcıların tezgah üzerine koruması için koyduğu şemsiyelerin uçmasıyla kısa süreli panik yaşandı. Pazarda bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere sığındı.