Edirne'de fırtına etkili oluyor - Son Dakika
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Edirne'de fırtına etkili oluyor

7 saat önce

Edirne'nin güneyinde fırtına etkili oluyor.

Edirne'nin güneyinde fırtına etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı ikazla uyardığı bölgede fırtına zaman zaman şiddetini artırıyor.

Kentin güney ilçelerinde daha etkili olan fırtınanın saatteki hızı yer yer 70 kilometrenin üzerine çıkıyor.

Keşan ilçesinde kuvvetli esen fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Büyükcami Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısından güneş enerji sistemlerine ait kopan parçalar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Arka camı kırılan otomobilde maddi hasar oluştu.

Aynı apartmanın çatısından kopan çanak anten yola savrulurken, iş yerlerinin önünde bulunan plastik sandalye ve masalar da rüzgarın etkisiyle sürüklendi.

Meteoroloji yetkilileri fırtınanın şiddetinin akşama doğru başlayacak yağmur sonrası azalmasının beklendiğini ifade etti.

Edirne'de fırtına etkili oluyor

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:39 Kaynak: AA
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