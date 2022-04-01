Edirne'de fırtına etkili oluyor - Son Dakika
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Edirne'de fırtına etkili oluyor

01.04.2022 16:56
Edirne'de fırtına etkili oluyor

Edirne'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Balıkpazarı Caddesi'nde Polis Parkı içerisindeki çocuk oyun grubunun bulunduğu alana büyük bir ağaç devrildi.

Olay sırasında alanda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Ulus Pazarı'nın sebze satılan kısmında bir ErcanTavukçu'nun sebze tezgahının şemsiyesinin üzerine de ağaç devrildi. Ağacın dallarının çarpması nedeniyle Tavukçu'nun kamyonetinin ön camı kırıldı.

Tavukçu, AA muhabirine, bir anda tezgahın üzerindeki şemsiyenin üzerine ağaç devrildiğini belirterek, "Yaralanan olmadı. Çok korktuk." dedi.

Edirne'de fırtına etkili oluyor
Edirne'de fırtına etkili oluyor
Edirne'de fırtına etkili oluyor
Edirne'de fırtına etkili oluyor

YORUMLAR
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oyunlar, Fırtına, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de fırtına etkili oluyor - Son Dakika


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