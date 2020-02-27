Edirne'de fırtına yerini sağanağa bıraktı - Son Dakika
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Edirne'de fırtına yerini sağanağa bıraktı

6 saat önce

Edirne'de fırtına yerini sağanağa bıraktıEDİRNE'nin Keşan ilçesinde etkili olan fırtına öğle saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Edirne'de fırtına yerini sağanağa bıraktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde etkili olan fırtına öğle saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı.

Keşan ilçesinde saatteki hızı 70 kilometrenin üzerine çıkan fırtına, öğle saatlerinde kuvvetini kaybederken, sağanak yağış etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Büyük Cami Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısındaki güneş enerji sistemlerinden kopan parçalar, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Arka camı kırılan araçta maddi hasar oluştu. Aynı apartmanın çatısından kopan çanak anten de kaldırımın üzerine düşerken, iş yerlerinin önünde bulunan plastik sandalye ve masalar da rüzgarın etkisiyle kaldırıma savruldu.

Şiddetli fırtına öğle saatlerinde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Hava sıcaklığının 16 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yağış nedeniyle ise Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir apartmanın ise dış cephe mantolama kaplaması çöktü. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Edirne'de fırtına yerini sağanağa bıraktı

Büyük Cami Mahallesi, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:32 Kaynak: DHA
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