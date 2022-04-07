Edirne'de fuel oil havuzu patlayan tesis ÇED'siz çıktı (2) - Son Dakika

'ÇED RAPORU OLMAYAN HİÇBİR ŞİRKETE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunun patlamasıyla ilgili araştırma komisyonu oluşturacaklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün, firmanın ÇED raporu almadan faaliyet gösterdiğini açıkladığını belirten Geçmiş, "ÇED raporu almadan, hiçbir kurumdan izin almadan, kendi başlarına yapmış olduğu çalışmalar neticesinde mevcut asfalt havuzunun duvarının yıkılmasıyla Hasanağa bölgesinde tarım arazilerinin heba olmasına neden olunmuştur.

İl Genel Meclis Başkanı olarak sesleniyorum. Burası Afrika 'da bir ülke değil; burası Edirne. Kanun ve yasaların Türkiye 'de en ince detayına kadar uygulanabildiği şehirdir. ÇED izni almadan, 'Ben yaptım oldu' mantığıyla hareket edecek hiçbir özel şirkete bundan sonra izin verilmeyecektir. Bu kötü bir örnek olmuş olsun. Bu kötü örneğin de bir daha devamının gelmemesini temenni ediyorum. Bu üzücü olaydan dolayı da Hasanağa sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.'KEŞKE OLAY OLMADAN ÖNCE ARAŞTIRILSAYDI'

Olay yerinde inceleme yapacağını da belirten Geçmiş, "Ben de bugün bölgeye bizzat gideceğim, yerinde inceleyeceğim. Olayın olduğu esnada şehir dışındaydım. Köy muhtarıyla görüştüm, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürüyle konuştum. Sayın müdürümün de açıklamasına aslında gerek yok. Burası çok uzakta bir yer değil; bilinmeyen bir yer de değil. Keşke bu olaylar olmadan önce burasıyla ilgilenilseydi" diye konuştu.

Olgay GÜLER/EDİRNE,