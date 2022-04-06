Edirne'de Fuel oil kazanı patladı! Ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe duyuluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Fuel oil kazanı patladı! Ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe duyuluyor

06.04.2022 16:04

Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı. Bölgeye gelen ekipler ise kepçelerle temizlik çalışması başlattı.

Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde henüz belirlenemeyen nedenle fuel oil kazanı patladı. Kazandaki asfalt yapımında kullanılan tonlarca fuel oil çevreye yayıldı.

Fuel Oil kazanı patladı; Tonlarca yakıt çevreye yayıldı

TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Yayılan yakıt nedeniyle ortalık siyaha büründü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçelerle temizlik çalışması başlattı. Yakıtın, ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe edildiği bildirildi.

SIZMA ÖNLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Edirne'nin Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan sızıntının önüne geçmek için iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Akıntının geçtiği tarım alanları ile yakınlarındaki bir dere, atıkla birlikte siyaha büründü. 5 bin 500 tonluk havuzda, 4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtildi. Bölgede, Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

YAKLAŞIK 30 DEKAR ALANA YAYILDI

Hasanağa köyü muhtarı Mehmet Üstün, olayın saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini ve durumu yetkililere bildirdiklerini ve tüm ekiplerin geldiğini söyledi. Atıkların daha fazla çevreye yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdüğünü belirten Üstün konu hakkında, "Bu asfalt yapımında kullanılan fuel oil karışımı zift dediğimiz bir malzeme. Onu depoluyorlardı burada. Sıcak asfalt. Bunların depolandığı 60 metrelik bir duvar tamamen yıkılıp, bir anda 5 bin tonluk asfalt malzemesi bu şekilde alana yayıldı. Yaklaşık 30 dekar bir alana yayıldı, tarım arazisine yayıldı. Burasının içerisinde dere yatağı da vardı.

ZARAR TESPİTİ YAPILACAK

Burada da yaklaşık 2 kilometreye yakın bir ilerleme kaydetti. Ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği yetiştiriliyor burada. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız geldi, zarar tespitini onlar yapacaklar. Firma yetkilileri tüm zarar ve ziyanın karşılanıp malzemenin sahadan toplanacağını söylüyorlar. Bekleyip göreceğiz. Çabuk donmayıp da böyle akışkan halde durursa yavaş yavaş dere yatağında ilerlemeye devam edecek ve o da yerleşim alanlarının içerisine akmasına sebep olacak." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
500
Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı (2) Edirne'de fuel oil kazanı patladı; tonlarca yakıt çevreye yayıldı (2) Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı Son dakika haberleri... Selim'de sertifikalı buğday dağıtıldı

Jandarma, Buğday, Edirne, Tarım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Fuel oil kazanı patladı! Ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe duyuluyor - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:16:35. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Fuel oil kazanı patladı! Ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe duyuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement