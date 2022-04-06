EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI - Son Dakika
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EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI

06.04.2022 15:40

Edirne'nin Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan sızıntının önüne geçmek için iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Edirne'nin Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan sızıntının önüne geçmek için iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Akıntının geçtiği tarım alanları ile yakınlarındaki bir dere, atıkla birlikte siyaha büründü. 5 bin 500 tonluk havuzda, 4 ve 6 numaralı yaklaşık 1500 ton fuel oil bulunduğu belirtildi. Bölgede, Çevre, Şehircilik ve İlklim Değişikliği Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

YAKLAŞIK 30 DEKAR ALANA YAYILDI

Hasanağa köyü muhtarı Mehmet Üstün, olayın saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini ve durumu yetkililere bildirdiklerini ve tüm ekiplerin geldiğini söyledi. Atıkların daha fazla çevreye yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdüğünü belirten Üstün, şunları söyledi: "Bu asfalt yapımında kullanılan fuel oil karışımı zift dediğimiz bir malzeme. Onu depoluyorlardı burada. Sıcak asfalt. Bunların depolandığı 60 metrelik bir duvar tamamen yıkılıp, bir anda 5 bin tonluk asfalt malzemesi bu şekilde alana yayıldı. Yaklaşık 30 dekar bir alana yayıldı, tarım arazisine yayıldı. Burasının içerisinde dere yatağı da vardı. Burada da yaklaşık 2 kilometreye yakın bir ilerleme kaydetti. Ağırlıklı olarak buğday ve ayçiçeği yetiştiriliyor burada. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden arkadaşlarımız geldi, zarar tespitini onlar yapacaklar. Firma yetkilileri tüm zarar ve ziyanın karşılanıp malzemenin sahadan toplanacağını söylüyorlar. Bekleyip göreceğiz. Çabuk donmayıp da böyle akışkan halde durursa yavaş yavaş dere yatağında ilerlemeye devam edecek ve o da yerleşim alanlarının içerisine akmasına sebep olacak" (DHA)

EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI - Son Dakika
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