EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI - Son Dakika
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EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI

06.04.2022 18:35

Edirne'nin Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan sızıntının önüne geçmek için iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda sızıntı önlendi.

Edirne'nin Hasanağa köyünde asfalt şantiyesinin fuel oil havuzunda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan sızıntının önüne geçmek için iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalarda sızıntı önlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, yayılmanın kontrol altına alındığını belirterek, "Edirne ilimiz merkez ilçesi Maslak mevkisi Lalapaşa yolu 6'ncı kilometresinin yolun sol tarafında bitüm dediğimiz zift malzemesinin depolandığı tesisten etrafa zift malzemesinin yayıldığı ihbarı gelmiştir. Bakanlığımızın talimatları ve direktifleri doğrultusunda, Sayın Valimizin koordinasyonunda, il müdürlüğümüz ekipleri ile birlikte alana intikal edilmiştir. Tesiste yapılan incelemelerde alanda bitümlü zift malzemenin depolandığı bir yapının batı yönündeki perde duvarının çökmesiyle birlikte etrafındaki yakın araziye zift malzemenin yayıldığı tespit edilmiştir. İvedilikle müdürlüğümüz ve firma sorumlularıyla birlikte zift malzemenin yayılması engellenmiştir. Bakanlığımız tarafından toprak kirliliğinin giderilmesi hususunda yetkilendirilmiş firmalarla irtibata geçerek, buraya sevki başlatılmıştır. En kısa zamanda buradaki kirlilik temizlenerek eski haline gelecektir" dedi.

'KOMİSYON KURUP, ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ'

Bölgeye yakın dereye az sayıda bir sızıntı gerçekleştiğini belirten Öztürk, "Burada çok az suyu olan bir deremiz var. Dereye sirayet etmiştir ama o dereden de ilerlemesi engellenmiştir. En kısa zamanda bu derenin de temizliği yapılarak eski haline getirilecektir. Bu konuda il müdürlüğümüz tarafından bir komisyon kuracağız. Bu komisyon marifetiyle de söz konusu alanda incelemelerimize devam edeceğiz. Şu anda il müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte kirlilik durdurulmuş, yayılması engellenmiş durumdadır. En kısa zamanda komisyonumuz marifetiyle eski haline getirilecektir. Şu anda ekili araziye çok fazla sirayet etmediği de tespit edildi. Dolayısıyla çok ciddi tarım arazine zarar vermesi söz konusu değildir" diye konuştu.

EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI
EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI

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EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI Edirne'de Fuel oil kazanı patladı! Ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe duyuluyor Edirne'de Fuel oil kazanı patladı! Ekili buğday arazilerine yayılmasından endişe duyuluyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE FUEL OİL KAZANI PATLADI; TONLARCA YAKIT ÇEVREYE YAYILDI - Son Dakika
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