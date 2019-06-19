Edirne'de fuhuş operasyonu
1 saat önce
Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:27 Kaynak: AA
'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası kent genelinde bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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