Son Dakika Haberleri: Edirne'de fuhuş operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de fuhuş operasyonu

1 saat önce

Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de fuhuş operasyonu, System.String[]
Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası kent genelinde bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı Kadın doktoru döven 2 kız kardeşe 1 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi Son Dakika! Erdoğan: Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız Son dakika! Yeni askerlik sistemiyle ilgili nihai oylama 25 Haziran'da yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 18:08:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de fuhuş operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]