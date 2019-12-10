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Edirne'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

6 saat önce

Edirne'de, polis ekiplerine düzenlenen fuhuş operasyonunda yapılan 13 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Edirne'de, polis ekiplerine düzenlenen fuhuş operasyonunda yapılan 13 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yapılan çalışmalarda, 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda, 12'si kadın toplam 14 kişi şüpheli gözaltına alındı.


Şüpheliler, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Edirne, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
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