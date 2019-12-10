Son Dakika Haberleri: Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

EDİRNE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek, gözaltına alındı.

Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı, System.String[]

EDİRNE'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek, gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yaptığı çalışmada, bir otelin kiralanan odasında fuhuş yapıldığı, otelin altındaki barda da fuhşa aracılık edildiğini belirledi. Polis, kiralanan odaya müşterilerin, 'kutu çıkacak' şifresiyle alındığını saptayarak, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek gözaltına aldı.Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fuhuş çetesinin 'kutu çıkacak' şifresi deşifre oldu! 12 kişi gözaltına alındı
Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu Ahu Yağtu, göğüs dekolteli fotoğrafı ile büyük beğeni topladı Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 19:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]