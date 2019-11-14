Son Dakika Haberleri: Edirne'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Edirne'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de fuhşa aracılık ederek gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de fuhuş operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Edirne'de fuhşa aracılık ederek gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İ.Y'nin şikayeti üzerine internet haber sitesi sahibi K.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallerde yapılan incelemede, kentteki bazı iş adamlarının uygunsuz görüntülerinin gizlice çekildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Y, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri K.Y'nin şikayeti üzerine İ.Y, B.D ve eşi J.B.D'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden B.D ile eşi J.B.D tutuklandı, İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:12 Kaynak: AA
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