Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika

Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 gözaltı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 gözaltı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda fuhuş yaptırıldığı belirlenen faklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2'si kadın toplam 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Keşan Adliyesi'ne sevk edildi. Zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kişi de işlemleri için emniyete götürüldü. Fuhuş yaptırılan kadınların işlemleri halen devam ediyor. - EDİRNE

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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