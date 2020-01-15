Edirne'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltın alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltın alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında iki ilçedeki bazı adreslere fuhuş operasyonu düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kadın ise Keşan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra İl Göç İdaresine gönderildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler A.B, L.G, M.O, M.Ç, S.K, Ş.Ç. ve M.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:34 Kaynak: AA
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