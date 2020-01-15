Edirne'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler A.B, L.G, M.O, M.Ç, S.K, Ş.Ç. ve M.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Fuhuş yaptırıldığı belirlenen yabancı uyruklu 12 kadın ise Keşan Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra İl Göç İdaresine gönderildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında iki ilçedeki bazı adreslere fuhuş operasyonu düzenledi.

Edirne 'nin Keşan ve İpsala ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltın alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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