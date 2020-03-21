Edirne'de fuhuş yapıldığı belirlenen 1 ev ve 2 otele kapatma cezası - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen 1 kiralık ev ve 2 otele, 'Fuhuşla Mücadele Komisyonu'nca 30 gün kapatma cezası verildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ocak ayında, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'fuhuş' suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Keşan ve İpsala'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, 9 adreste yaptığı aramada zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 12 kadını kurtardı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Keşan İlçe Fuhuşla Mücadele Komisyonu, fuhuş operasyonu ile bağlantılı olarak, dosya kapsamında alınan karar gereği, 'fuhuş yapılan gizli yer' haline geldikleri gerekçesiyle 'Fuhuşla Mücadele Tüzüğü' çerçevesinde 1 kiralık ev ve 2 otelle 30 gün süreyle kapatma cezası verildi. Polis, karar gereği ev ve otelleri mühürledi.