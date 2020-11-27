Edirne'de gazeteci derneklerinden salgın tedbirleri kapsamında ortak çağrı Açıklaması - Son Dakika

Edirne'de gazeteci derneklerinden salgın tedbirleri kapsamında ortak çağrı Açıklaması

27.11.2020 13:49
Edirne'de gazeteci derneklerinden salgın tedbirleri kapsamında ortak çağrı Açıklaması, System.String[]

Edirne'deki gazeteci dernekleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basın toplantısı ve benzeri etkinliklerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi talebinde bulundu.

Edirne'deki gazeteci dernekleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basın toplantısı ve benzeri etkinliklerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi talebinde bulundu.

Trakya Gazeteciler Derneği, Edirne Gazeteciler Derneği ve Güneydoğu Avrupa Gazeteciler Derneği, ortak bir açıklama yaparak kamu kurumları, oda, dernek, vakıf, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Kovid-19 salgınında bulaş sayılarının Edirne'de arttığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu durumda sahada çalışan ve özveri ile her haber takibi yapan gazeteci arkadaşlarımızın sağlığını da önemsemeliyiz. Birçok arkadaşımız haber takibi yapmak üzere gittikleri toplantı ve etkinliklerde Kovid-19 virüsüne yakalanmış olup halen tedavileri sürmektedir. Bu olağanüstü koşullar nedeniyle yüz yüze basın toplantısı, açıklama ve benzeri etkinlikler yerine mesaj ve açıklamalarınızı internet kanalıyla dijital ortamda ya da e-posta yoluyla yapmanızı, yazı, ses ve görüntü içeren güncel materyallerinizi de bu yollarla basın kuruluşlarına iletmenizi rica ederiz. Duyarlılığınıza şimdiden teşekkür ederiz."

Trakya Bölgesi, Güneydoğu, Edirne, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de gazeteci derneklerinden salgın tedbirleri kapsamında ortak çağrı Açıklaması - Son Dakika


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