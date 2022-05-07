Gaziler Derneğinden çalınan televizyon ve bilgisayar bulunarak derneğe verildi - Son Dakika

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesinin hizmet binasından televizyon ve bilgisayar çalan zanlı yakalandı, çalınan malzemeler polis ekiplerince derneğe teslim edildi.

Eski İstanbul Caddesi'ndeki dernek binasında yaşanan hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu dedektifleri, zanlı G.E'yi takibe alarak başka bir iş yerinden hırsızlık yapma girişimi esnasında yakaladı.

Arama sonucu çalınan malzemeleri bulan ekipler, dernek binasına gelerek bilgisayar ve televizyonu gazilere teslim etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Fevzi Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün gibi kısa bir zamanda hırsızın yakalandığını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'a teşekkür eden Demir, polis ekiplerinin canla başla çalışarak çalınan malzemeleri bulduklarını ifade etti.

Demir, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizin bize hediye etmiş olduğu bilgisayar, televizyon, evrak dolabı ve bazı aksesuarlar çalınmıştı. Bizim için önemli olan bilgisayarın ve televizyonun bulunması oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Dernek başkanımız ifade verip davacı olmuştu. Bu işi yapan kişinin de ıslah olmasını ve bir daha bu işlere kalkışmaması konusunda bir ceza almasını istiyoruz."

Eski İstanbul Caddesi'ndeki dernek binasının penceresini kırarak içeri giren G.E, dernekteki televizyon, bilgisayar, güvenlik kamera kayıt cihazı ile dernek evraklarının bulunduğu dolabı çalmıştı.

Olayda güvenlik kamerası kablolarının kesildiği belirlenmişti.