Edirne'de gaziler onuruna yemek programı düzenlendi

Edirne'de, Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık tarafından gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Meriç Askeri Gazinosu'nda gerçekleştirilen programda Vali Kırbıyık, gazilerle bir araya geldi, sohbet etti.

Vali Kırbıyık, programda, söz konusu vatan olduğunda Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Türk milletinin zor zamanlarda kenetlenerek mücadele verdiğini ifade eden Kırbıyık, "Bunu tarihte Sultan Alparslan'la Anadolu'nun kapılarını açarken, İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet önderliğinde ve son olarak da bugün gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yine bu kenetlenmeyi hep birlikte ortaya koymuş bir milletiz. Bunun bir benzerini en son 15 Temmuz'da hep birlikte yaşadık. Allaha şükürler olsun aziz milletimiz ferasetini ortaya koymuş ve bu birliği beraberliği sağlayarak bu belayı da bu milletin başından def etmeyi başarmıştır." ifadelerini kullandı.

Gaziler Günü'nü kutlayan Kırbıyık, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilere sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.