Kapıkule'de, sağanakta araçlar su içinde kaldı - Son Dakika
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Kapıkule'de, sağanakta araçlar su içinde kaldı

23.08.2022 12:55
Kapıkule'de, sağanakta araçlar su içinde kaldı

EDİRNE'de, gece Kapıkule Sınır Kapısı kesiminde aniden etkili olan şiddetli yağışta gümrük sahası, suyla kaplandı.

EDİRNE'de, gece Kapıkule Sınır Kapısı kesiminde aniden etkili olan şiddetli yağışta gümrük sahası, suyla kaplandı. Peronlarda işlem için bekletilen araçlar da su içinde kalırken, Kapıkule yolu üzerinde ise sürücüler, suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Edirne'de gece aniden başlayan kuvvetli yağmur, özellikle Kapıkule Sınır Kapısı kesiminde etkili oldu. Kapıkule'ye giden kara yolu ile gümrüklü alan içi suyla kaplandı. Kara yolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekerken, peronlarda işlem yapılması için bekletilen araçlar da su içinde kaldı. Sürücüler, suyla kaplı sahada işlemlerini yaptırabilmek için zor anlar yaşadı. Ekiplerin çalışmasıyla gümrüklü alandaki su, tahliye edildi.


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Kaynak: DHA

Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de, sağanakta araçlar su içinde kaldı - Son Dakika

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