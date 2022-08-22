Karanlık olduğundan dolayı yakın mesafede fark edilen Çetin'e çarpmamak için makinistler fren yapsa da tren durmadı. Makinistlerin tüm çabasına rağmen tren Çetin'e çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Süleyman Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Süleyman Çetin, Halkalı, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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