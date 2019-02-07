Son Dakika Haberleri: Edirne'de Geçen Ay 3 Bin 900 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Geçen Ay 3 Bin 900 Düzensiz Göçmen Yakalandı

43 dakika önce

Edirne'de geçen ay yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 3 bin 900 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de Geçen Ay 3 Bin 900 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de geçen ay yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 3 bin 900 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Vali Yardımcısı Güler ve Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette düzensiz göçe ilişkin tedbirler görüşüldü.

Görüşmenin ardından Vali Yardımcısı Güler, Kaymakam Tuncer, İl Müdürü Aşılıoğlu Meriç Nehri güzergahındaki Türkiye- Yunanistan sıfır noktasında incelemede bulundu, nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Ocak ayında Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığında çeşitli uyruklarda 3 bin 900 düzensiz göçmenin yakalandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:59 Kaynak: AA

Enez, Elif Canan Tuncer, Edirne, Güncel
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