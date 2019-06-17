Edirne
'de geçen ay 342 konut satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu
Edirne Bölge Müdürlüğü "2019 Yılı Mayıs Ayı Konut Satış İstatistikleri"ni yayımladı
Buna göre, Türkiye genelinde geçen ay 82 bin 252 konut satıldı. 342 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ü Edirne'de gerçekleşti.
Bu satış oranı ile Edirne en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 47'inci sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul
en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, Ankara
, Antalya
izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller Ardahan
, Hakkari
ve Bayburt
oldu.
Edirne'de ipotekli konut satış sayısı 22 olarak gerçekleşti. Edirne'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6,4 ile 22. sırada yer aldı.