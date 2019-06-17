Son Dakika Haberleri: Edirne'de geçen ay 342 konut satıldı
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Edirne'de geçen ay 342 konut satıldı

21 dakika önce

Edirne'de geçen ay 342 konut satıldı.

Edirne'de geçen ay 342 konut satıldı, System.String[]
Edirne'de geçen ay 342 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü "2019 Yılı Mayıs Ayı Konut Satış İstatistikleri"ni yayımladı
Buna göre, Türkiye genelinde geçen ay 82 bin 252 konut satıldı. 342 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ü Edirne'de gerçekleşti.
Bu satış oranı ile Edirne en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 47'inci sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, Ankara, Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller Ardahan, Hakkari ve Bayburt oldu.
Edirne'de ipotekli konut satış sayısı 22 olarak gerçekleşti. Edirne'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6,4 ile 22. sırada yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:44 Kaynak: AA
Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Edirne
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