Geçen hafta "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti - Son Dakika

Edirne'de, geçen hafta başında etkili olan sağanak yağışın ardından debisi artan ve "sarı alarm" verilen Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanakların ardından geçen hafta debisi 4 kat artan ve 78 metreküp/saniyeye yükselen nehir için DSİ, sarı ikaz durumuna geçmişti.

Yağışların durması sonrası nehrin su seviyesi düşmeye başladı. Debi saniyede 48 metreküp akış olarak ölçüldü.

Nehirdeki ikaz durumu normal düzeye çekildi.