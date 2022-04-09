EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

09.04.2022 17:33
EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

EDİRNE'de tarım arazilerini sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi düştü.

EDİRNE'de tarım arazilerini sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi düştü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde debisi 92 metreküp/saniye akarak 'sarı alarm' seviyesine gelen ve taşkınlara neden nehirde debi, bugün 8 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Edirne'de önemli miktarda tarım arazilerini sulayan Tunca Nehri'nde, bölgenin mevsim yağışlarının zamanında almaması nedeniyle su debisinde düşüş görüldü. 2021 yılının aynı döneminde debisi saniyede 92 metreküp/saniye akan ve sarı alarm vererek taşkına neden olan nehirde bugün debi 8 metreküp/saniyeye kadar düştü. Akış hızı oldukça azalan nehirde amatör balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar da suyun azlığının kendilerini üzdüğünü dile getirdi. DSİ Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 8 metreküp/saniye olarak ölçülen Tunca Nehri'nin yanı sıra, Meriç Nehri'nde de debi 164 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Normal akışı 10 ila 14 metreküp/saniye olan nehirdeki düşüşün, Nisan yağışları ile birlikte artması bekleniyor

EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ
EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ
EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

YORUMLAR
500
Marmara Gölünü izinsiz kullanan muhtara idari işlem Marmara Gölünü izinsiz kullanan muhtara idari işlem Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorunu çözüldü

Tunca Nehri, Edirne, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ - Son Dakika


Son Dakika
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:13 BM yayınladı: Türkiye'deki Suriyeliler en çok hangi illerde yaşıyor?
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
16:15 Taciz iddiasıyla bıçaklanıp öldürülmüştü! Gerçek ortaya çıkınca dedektifler asıl suçlunun peşine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 17:39:32. #1.12#
SON DAKİKA: EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement