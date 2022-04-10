EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

10.04.2022 03:06

EDİRNE'de tarım arazilerini sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi düştü.

EDİRNE'de tarım arazilerini sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin debisi düştü. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde debisi 92 metreküp/saniye akarak 'sarı alarm' seviyesine gelen ve taşkınlara neden nehirde debi, bugün 8 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Edirne'de önemli miktarda tarım arazilerini sulayan Tunca Nehri'nde, bölgenin mevsim yağışlarının zamanında almaması nedeniyle su debisinde düşüş görüldü. 2021 yılının aynı döneminde debisi saniyede 92 metreküp/saniye akan ve sarı alarm vererek taşkına neden olan nehirde bugün debi 8 metreküp/saniyeye kadar düştü. Akış hızı oldukça azalan nehirde amatör balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar da suyun azlığının kendilerini üzdüğünü dile getirdi. DSİ Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre 8 metreküp/saniye olarak ölçülen Tunca Nehri'nin yanı sıra, Meriç Nehri'nde de debi 164 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Normal akışı 10 ila 14 metreküp/saniye olan nehirdeki düşüşün, Nisan yağışları ile birlikte artması bekleniyor

EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ
EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ
EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ

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Tunca Nehri, Edirne, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE, GEÇEN YIL TAŞAN TUNCA NEHRİ'NİN BU YIL DEBİSİ DÜŞTÜ - Son Dakika


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