Edirne'de gelecek yıl maraton düzenlenecek

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, gelecek yıl Edirne'de maraton düzenleyeceklerini bildirdi.

Akdağ, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Ziyaretinin amacının AA'ya kentin tanıtımına, spor turizmi ve etkinliklerine katkısından dolayı teşekkür etmek olduğunu ifade eden Akdağ, AA'nın birçok dilde yaptığı yayınlar ve bir asrı geçen tecrübesiyle her zaman ortaya güzel işler çıkardığını söyledi.

Kendilerinin de kentin ve bölgenin tanıtımına yönelik çalışmaları olduğunu aktaran Akdağ, derneklerinin Balkan coğrafyasına yönelik önemli çalışmalar yapacağını dile getirdi.

Uluslararası Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nu bir adım ileri taşıma kararı aldıklarını belirten Akdağ, şunları kaydetti:

"2022 yılında tam maraton yaparak spor camiasına 'Merhaba' diyeceğiz. Bugüne kadar 21 ve 10 kilometrelik etaplardan oluşan yarı maraton gerçekleştiriyorduk, bundan sonra 42 kilometreden oluşan tam maratonu yapacağız. Şu an Türkiye'de 5 kentte tam maraton yapılıyor, biz Edirne'yi 81 il içinde tam maraton yapılan 6'ncı kent yapmak amacıyla yola çıktık. Önümüzdeki süreçte detayları kamuoyuyla paylaşacağız. Şehrimiz, ülkemiz ve Balkan coğrafyası adına sporun bir köprü olduğunu düşünüyoruz, herkesi bu köprüye birer taş koymaya davet ediyoruz."

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da kentin ve ülkenin tanıtımına katkı sunanların seslerini dünyaya duyurmaya devam edeceklerini ifade ederek, ziyaret için Akdağ'a teşekkür etti.

Akdağ, AA'nın katkılarından dolayı hazırlattıkları plaketi Baran'a sundu.