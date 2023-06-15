Edirne'de Genç Avukat Bürosunda İntihar Etti

Edirne'de genç bir avukat, bürosunda intihar etti. Sabah saatlerinde Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi Armoni Sokak'ta bulunan Edirne Adliyesi karşısındaki bürosuna gelen Edirne Barosu avukatlarından M. Z. Y. (30), tek başına kaldığı esnada tabancayla yaşamına son verdi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

Meslektaşlarının ölüm haberini alan avukatlar da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Genç avukatın boşanma aşamasında ve borçlarının olduğu iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç avukatın cenazesi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.