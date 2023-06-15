Edirne'de Genç Avukat Bürosunda İntihar Etti - Son Dakika
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Edirne'de Genç Avukat Bürosunda İntihar Etti

15.06.2023 09:32

Edirne'de bir avukatlık bürosunda tek başına kalan 30 yaşındaki M. Z. Y., tabancayla intihar etti. Meslektaşlarının üzüntüsüyle karşılaşılan olayda genç avukatın boşanma aşamasında ve borçları olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edirne'de genç bir avukat, bürosunda intihar etti. Sabah saatlerinde Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Caddesi Armoni Sokak'ta bulunan Edirne Adliyesi karşısındaki bürosuna gelen Edirne Barosu avukatlarından M. Z. Y. (30), tek başına kaldığı esnada tabancayla yaşamına son verdi.

BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

Meslektaşlarının ölüm haberini alan avukatlar da olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşadı. Genç avukatın boşanma aşamasında ve borçlarının olduğu iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından genç avukatın cenazesi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • mehmet aslan: acı çekmeye dayanmamış demek allah rahmet etsin Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • İSMAİL SOLMAZ: ne yaşamıssa yasasın insanın canına kıyması kabul edilemez.. Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
  • selma doğru: Yorumlarda yazım hatası olmasın, lütfen Cevap Yaz 14 10 Yayından Kaldır
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