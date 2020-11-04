Edirne'de gençler projeleriyle kırsal yaşama katkı sağlıyor - Son Dakika

Edirne Valiliğince düzenlenen "Kırsal Yaşamda Genç Fikirler Yarışması" kapsamında Edirneli gençler hazırladıkları projelerle kırsal yaşamın kalkınmasına katkıda bulunuyor.

Kent merkezi ve köylerde yaşayan gençlerin sosyal yaşam, sağlık ve eğitim alanında başvuruda bulunduğu 30 proje, Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi Tarafından değerlendirilerek, dereceye girenler belirlendi.

Yarışmada Sağlıklı Yaşam, Spor ve Sporcu Eğitim Köyü Projesi ile birinci olan Emrah Ceylan'a 6 bin, 21. Yüzyıl Kadınının Hayata Dokunuşu Projesi ile ikinci olan Furkan Gülmez'e 4 bin ve Kırsal Alanda Ata Sporları Projesi ile üçüncü olan Kerem Özdemir'e 2 bin lira ödül verildi.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler, dereceye girenlere ödüllerini valilikte takdim etti.

"Çalışanlar tamamen kırsal kesimden, köylerden olacak"

Birincilik kazanan projenin sahibi Emrah Ceylan, AA muhabirine, spor köyü projesini Süloğlu ilçesinin Küküler köyündeki mesire alanı için düzenlediğini söyledi.

Projesinin Küküler ve çevresindeki köyleri kalkındırmayı amaçladığını belirten Ceylan, "Gölet çevresindeki mesire alanını daha da geliştirerek sporcu köyü yapmak için projemizi hazırladık. Burada uluslararası standartlarda bir futbol sahası, onun yanında küçük antrenman sahaları aynı şekilde basketbol, tenis, atıcılık, avcılık ve güreş sahaları tesisi yapılacak. Engelli sporculara yönelik alanlar da yer alıyor. Oluşturulacak alanda çalışanlar tamamen kırsal kesimden, köylerden olacak." diye konuştu.

Profesyonel ve yerel liglerde yer alan kulüplerin Küküler'de oluşturulacak tesiste kamp yapabileceğini anlatan Ceylan, " İstanbul'a yakınlığıyla da dikkat çeken alanımızı spor kulüplerimiz kiralayabilecek. Ayrıca Yunanistan ve Bulgaristan'a da yakınız oradaki spor kulüplerimiz de tercih edebilirler. Geliri ise Valiliğe, özel idareye ya da projeyi uygulayacak kişiye aktarılabilir." dedi.