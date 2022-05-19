Edirne'de Gençlik Şöleni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Gençlik Şöleni düzenlendi

19.05.2022 19:47
Edirne'de Gençlik Şöleni düzenlendi

Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Şöleni düzenlendi.

Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Şöleni düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen şölende genç müzisyenler konser verdi, farklı spor branşlarıyla ilgilenen sporcular gösteriler sundu.

Şölene katılan Edirne Vali Vekili Yusuf Güler de sporcularla ve aileleriyle sohbet etti, basketbol ve tenis oynadı.

Şölene Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve şube müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, veliler ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Sındırgı'da uluslararası 19 Mayıs Sındırgı'da uluslararası 19 Mayıs Malazgirt'te 19 Mayıs etkinliğinde at yarışı yapıldı Malazgirt'te 19 Mayıs etkinliğinde at yarışı yapıldı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Edirne, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Gençlik Şöleni düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
17:45 Meslekten 15 günlüğüne men edilmişti! AYM'den Canan Karatay kararı
17:41 AK Parti kurucularından Albayrak'tan yargıya uyarı: Bugün SADAT'ı tanımayan yarın sizi de tanımaz.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 19:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Gençlik Şöleni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement