Edirne'de Gençlik Şöleni düzenlendi

Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Şöleni düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen şölende genç müzisyenler konser verdi, farklı spor branşlarıyla ilgilenen sporcular gösteriler sundu.

Şölene katılan Edirne Vali Vekili Yusuf Güler de sporcularla ve aileleriyle sohbet etti, basketbol ve tenis oynadı.

Şölene Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve şube müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, veliler ve öğrenciler katıldı.