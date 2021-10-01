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EDİRNE'DE GİRİŞİ 2 AYDIR YASAK OLAN ORMANLIK ALANI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER - Son Dakika

EDİRNE'DE GİRİŞİ 2 AYDIR YASAK OLAN ORMANLIK ALANI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER

01.10.2021 11:57

EDİRNE'de yangınlar nedeniyle 2 ay önce girişlere yasaklanan ormanlık alanlara piknik yapmak için giremeyen vatandaşlar, kentin uzağında şelale de bulunan ormanlık alanda gözlerden uzak piknik yaparken, ormanı da geride bıraktıkları atıklarla çöplüğe çevirdi.

EDİRNE'de yangınlar nedeniyle 2 ay önce girişlere yasaklanan ormanlık alanlara piknik yapmak için giremeyen vatandaşlar, kentin uzağında şelale de bulunan ormanlık alanda gözlerden uzak piknik yaparken, ormanı da geride bıraktıkları atıklarla çöplüğe çevirdi.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana gelen orman yangınları nedeniyle, Edirne'de meteorolojik şartlar göz önüne alınarak, 30 Temmuz'da girişlerin yasaklandığı piknik alanları ve ormanlardaki yasaklama bugün kalktı. Yasak süresince kente yakın bölgedeki ormanların girişleri kapatılırken, bu alanlara giremeyen bazı vatandaşlar uzak bölgelerde gözlerden uzak alanlarda piknik yaparken, çöpleri giderken arkalarında bıraktı. Kent merkezine 11 kilometre mesafede ve yakınında küçük bir şelale de bulunan Değirmenyeni köyündeki ormanlık alan bırakılan ve atılan naylon, pet şişelerle doldu. Ağaçların kavuklarını da çöplüğü çevirenlerin buraya da cam şişeler attıkları görüldü. Piknikçilerin ağaçların dibine bıraktığı kırık cam şişe parçaları ise olası orman yangına davetiye çıkaran cinsten olması ile dikkat çekti.

'GELMESİNLER'

Piknikçilerin ormanlarına atık bırakıp kirletmesi köylülerin tepkisine neden oldu. Değirmenyeni köyü sakinlerinden Nazım Aras, ormanlarını kirleten piknikçilerin köylerine gelmesini istemediğini söyleyerek tepki gösterdi. Piknikçilerin ormanlarını çöplüğe çevirdiğini belirten Aras, "Geliyorlar bizim ormanlarımız kirletip, tüm pislerini bırakıp gidiyorlar. Gelmesinler. Geliyorlarsa da çöp atmasınlar. Biz yıllardan beri bu ormanlarımızı koruyoruz. Gelen pisletip gidiyor. Biz bu ormanı temizlemekten bıktık. Bu ormanlar sadece bizim değil, hepimizin. Çöplerini köyümüzde çöp kutuları var getirsinler bu kutulara atsınlar" dedi.

'BÖYLE GİDERSE ORMANLARIMIZ YOK OLACAK'

Köylülerden İsmail Akgün, piknikçilerin bıraktığı çöplerle ormanlarının yok olma tehlikesi yaşadığına dikkat çekerek, "Şelale bölgesine çevreden gelenler piknik yapıp çöplerini atıp gidiyor ve daha burayı temizlemek bizlere düşüyor. Ormanımızı temizlediğimiz halde yine kirletiyorlar. Buna bir çare bulunması lazım, böyle giderse ormanlarımız yok olup hastalıklar çoğalacak. Ormanlarımız içi plastik ve cam şişe parçasıyla dolu. Yangın çıkmasında korkuyoruz. hemen yanında Tunca Nehri'ne de poşetler uçup gidiyor. Pikniği yapacaklar gelsin burada adam gibi yapsın çöpünü konteynelere atıp gitsinler. Acaba ormanımıza çöp bırakanlar evinde de aynısını mı yapıyor? Çok merak ediyorum" diye konuştu.

Köylülerden Yaşar Durgunalı ise "Şelale bölgesine gelenler burayı pisletip bırakıyorlar. Yasak olmasına rağmen ormanlarımıza gelip piknik yapıyorlar, daha çok önlem alınması lazım. Gelenlerin bıraktığı çöpleri sürekli biz temizliyoruz. Buraya gelenler yesinler içsinler ama giderken çöplerini orada bırakmasınlar" dedi.

EDİRNE'DE GİRİŞİ 2 AYDIR YASAK OLAN ORMANLIK ALANI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER
EDİRNE'DE GİRİŞİ 2 AYDIR YASAK OLAN ORMANLIK ALANI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER
EDİRNE'DE GİRİŞİ 2 AYDIR YASAK OLAN ORMANLIK ALANI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER
EDİRNE'DE GİRİŞİ 2 AYDIR YASAK OLAN ORMANLIK ALANI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER

Akdeniz, piknik, Edirne, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE GİRİŞİ 2 AYDIR YASAK OLAN ORMANLIK ALANI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE GİRİŞİ 2 AYDIR YASAK OLAN ORMANLIK ALANI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER - Son Dakika
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