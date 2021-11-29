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Edirne'de girişimci kadınlara e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı - Son Dakika

Edirne'de girişimci kadınlara e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı

29.11.2021 15:13
Edirne'de girişimci kadınlara e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı

Edirne'de kadın girişimcilere yönelik e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı.

Edirne'de kadın girişimcilere yönelik e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı.

Şehir Gönüllüleri Vakfından yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2021 Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi kapsamında kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi veriliyor.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı salonundaki eğitimlerin ilk gününe Vakıf Onursal Başkanı Dr. Ayten Canalp'te katıldı.

Eğitimler 3 gün sürecek.

Edirne'de girişimci kadınlara e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de girişimci kadınlara e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de girişimci kadınlara e-ticaret eğitimi verilmeye başlandı - Son Dakika
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