Edirne'de "göç şarkıları" Türkçe ve Yunanca seslendirilecek - Son Dakika

Edirne'de verilecek " Ege'nin İki Yakası Rembetiko Akşamı" konserinin provası yapıldı.

Türk Ocağı Caddesi'ndeki Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu binasındaki provada, sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetimindeki koro, konserde seslendirilecek şarkıları Türkçe ve Yunanca icra etti.

Yunanistan'ın Orestiada şehrinden gelen buzuki sanatçısı Nikos Grammatidis de ekiple çaldı.

Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, rembetikonun, göç hikayesinin şarkıları olduğunu söyledi.

Anadolu'dan Yunanistan'a göç edenlerin hikayelerinin şarkıyla anlatıldığını belirten Bahçe, şunları kaydetti:

"Kiminin hüzün kiminin neşeyle anılarını paylaştıkları bir müzik türü rembetiko. Biz de bu müzik türünü yaşatmak istedik. Bina olarak da özel bir binada bulunuyoruz. Burası hem Rum kültür merkezi olarak kullanılmış hem de Türk Ocağı binası olarak kullanılmış. Aslında iki kültüre hizmet etmiş bir bina. Biz de Türkçe ve Yunanca sözlerle şarkılardan oluşan özel bir konser planladık. Konserimizde Türkçe ve Yunanca sözleri hem solistlerimiz hem de koro seslendirecek."

Konuk sanatçı Grammatidis'in de konserde yer alacağını ifade eden Bahçe, "Eserlerde Türk müziği sazları ve buzuki kullanılıyor. O havayı daha iyi teneffüs etmek için konuk sanatçımızı davet ettik. Tüm müzikseverleri konserimize bekleriz." diye konuştu.

Nikos Grammatidis de Edirne'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve güzel bir konser olacağını kaydetti.

"Ege'nin İki Yakası Rembetiko Akşamı" konseri, topluluk binasında 16 Mayıs Pazartesi saat 20.00'de düzenlenecek.