Son Dakika Haberleri: Edirne'de 'Göçmen Akını' İhbarı; Önlemler Artırıldı

Edirne'de 'Göçmen Akını' İhbarı; Önlemler Artırıldı

1 saat önce

TÜRKİYE'de yaşayan göçmenler, bir grubun internetten yaptığı çağrı üzerine Yunanistan'a geçmek için bu sabah saatlerinden itibaren, Edirne'ye gelmeye başladı.

Edirne'de 'Göçmen Akını' İhbarı; Önlemler Artırıldı, System.String[]
TÜRKİYE'de yaşayan göçmenler, bir grubun internetten yaptığı çağrı üzerine Yunanistan'a geçmek için bu sabah saatlerinden itibaren, Edirne'ye gelmeye başladı.  Jandarma ve polis ekipleri yollarda önlem alarak göçmenleri kent girişlerinde durdurup, Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi'ne götürüyor.

Edirne'de polis ve jandarma ekipleri çok sayıda göçmenin kente geleceği ihbarının ardından bu sabah saatlerinde şehrin girişi ve otobüs terminalinde geniş önlemler aldı. Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule ile Bulgaristan'a açılan Kapıkule sınır kapılarına giden yollarda özel harekat polisleri ile jandarma timleri önlemleri artırdı. Jandarma, İstanbul- Edirne otoyolu gişeler girişinde, otobüs ve taksileri durdurup yaptığı aramalarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 100'e yakın göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Edirne Valiliği Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Otobüste kızı eşi ile birlikte jandarmaya yakalanan Şahmil Ahmet, " Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldik. Televizyon kanalı ve internet üzerinden yapılan çağrı üzerine Yunanistan'a geçmek için buraya geldik. 7 Nisan'a kadar Edirne'ye gelişler devam edecek" dedi. Jandarma ekiplerinin yakaladığı Afganistanlı bir kadın gözyaşı döktü. Yakalanan göçmenler kente gelişlerin devam edeceğini söyledi.

Polis ve jandarma ekiplerinin kent girişi, terminal ve toplu taşıma noktalarında önlemlerini sürdürdüğü belirtildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:50 Kaynak: DHA

Sabah, Türkiye, Yunanistan, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar Büyükşehir Belediye Başkanı, Görevi Devrettikten Sonra Evine Belediye Otobüsü ile Gitti Trump Tehdit Etti, Avokado'nun Fiyatı Bir Günde Yüzde 34 Arttı İmamoğlu'ndan "Türkiye'nin Sonraki Cumhurbaşkanı Siz misiniz?" Sorusuna Yanıt: Allah Bilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:28:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de 'Göçmen Akını' İhbarı; Önlemler Artırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]