Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı
1 saat önce
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne
'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı
ekipleri, Meriç
ilçesine bağlı Olacak köyü yakınlarında A.A'nın kullandığı minibüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada Suriye
, Filistin
, Fas
, Mısır
ve Tunus
uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:48 Kaynak: AA
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