Son Dakika Haberleri: Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı

1 saat önce

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı, System.String[]
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Olacak köyü yakınlarında A.A'nın kullandığı minibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada Suriye, Filistin, Fas, Mısır ve Tunus uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan A.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:48 Kaynak: AA

Meriç, Edirne Jandarma Komutanlığı, Edirne, Güncel
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