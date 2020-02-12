Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükdoğanca köyünde şüphe üzerine 2 aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçlar, jandarmanın takibi sonucu durduruldu.

Araçlarda yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili A.S.T, Ö.İ. ve A.P. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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