Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 30 kaçak göçmen ile göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şahıs yakalandı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde, polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a çıkış yapmak isteyen 30 kaçak göçmen ile göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şahıs yakalandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan- Malkara
yolu üzerinde yaptıkları denetimlerde, şüphe üzerine 2 aracın sürücülerini durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Afganistan
, Pakistan
, Bangladeş
, İran
ve Filistin
uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 3 şüpheli yakalandı.
Kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği
İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen B.T., A.K. ve K.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:48 Kaynak: İHA
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