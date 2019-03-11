Son Dakika Haberleri: Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 30 kaçak göçmen ile göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şahıs yakalandı.

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 30 kaçak göçmen ile göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 şahıs yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan- Malkara yolu üzerinde yaptıkları denetimlerde, şüphe üzerine 2 aracın sürücülerini durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Filistin uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 3 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen B.T., A.K. ve K.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:48 Kaynak: İHA

Yunanistan, Keşan, Edirne, 3. Sayfa
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